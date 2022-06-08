الكرملين: اتصال هاتفي بين بوتين ورئيسي

العالم ـ روسيا

وقال الكرملين في بيان له إن بوتين أعرب لرئيسي عن تعازيه في حادث القطار الذي وقع صباح اليوم في إيران وأودى بحياة أرواح بشرية.

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا أهم قضايا التعاون الثنائي، حيث أعربا عن تقديرهما العالي لمستوى العلاقات الروسية الإيرانية والسعي المتبادل لمواصلة تطويرها، بما يشمل تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالين التجاري والاقتصادي.

وفيما يخص الوضع حول برنامج إيران النووي، أكد الطرفان ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه أن يضمن الحفاظ على اتفاق إيران النووي وتنفيذ هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي اعتمده، بشكل كامل.

وأشار البيان إلى أن بوتين ورئيسي تطرقا أيضا إلى قضايا ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين، حيث تم التأكيد مجددا على الالتزام بمواصلة العمل في إطار "عملية أستانا" لدعم التسوية السورية.