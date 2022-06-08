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بالوثائق.. قانون الأمن الغذائي في جدول الأعمال للبرلمان العراقي

بالوثائق.. قانون الأمن الغذائي في جدول الأعمال للبرلمان العراقي
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل اعلام في العراق نص قانون الأمن الغذائي الطارئ الذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

العالم - العراق

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد أن تم نقض قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.

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بالوثائق.. قانون الأمن الغذائي في جدول الأعمال للبرلمان العراقي

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