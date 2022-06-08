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دبيري مهر: إيران قالت إنما التعاون يكون بالمقابل فلهذا فعلت إيران كما عومل معها

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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