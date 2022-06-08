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الرئيس الايراني يوجه بتبعئة جميع الطاقات لإغاثة للمصابين في حادث خروج القطار

الرئيس الايراني يوجه بتبعئة جميع الطاقات لإغاثة للمصابين في حادث خروج القطار
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى كل من محافظ خراسان الجنوبية (شرق) وحاكم مدينة طبس (غربي المحافظة) وأيضا محافظ يزد (وسط البلاد)، بتبعئة جميع الطاقات والإمكانيات من أجل توفير المساعدات الإغاثية للمصابين في حادث خروج القطار عن السكة على طريق طبس السككي.

العالم - ايران

وجاء ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الإيراني الذي التأم اليوم، برئاسة الرئيس رئيسي؛ حيث اطلع على آخر المستجدات والتقارير المتعلقة بحادث خروج القطار عن السكة وظروف المصابين فيه.

كما أعرب الرئيس الإيراني عن تعاطفه ومواساته مع أسر الضحايا وذويهم؛ سائلا الباري تعالى أن يمن عليهم بالصبر والأجر الجزيلين.

وفي سياق متصل، وجّه رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم وعقب تبلغه بشأن حادث خروج قطار طبس عن السكة، وجه وزيري الداخلية والطرق بفتح تحقيق حول هذا الحادث المرير ومعاقبة الجهات المقصرة لضمان عدم تكراره.

وتعرض قطار نقل الركاب على طريق طبس–يزد فجر اليوم الأربعاء، إلى حادث الخروج عن السكة الحديدية بعد ارتطامه بجهاز حفار آلي؛ مما أسفر عن سقوط 47 شخصا بين قتيل وجريح.

وبحسب ما ورد عن رئيس منظمة الطوارئ لمحافظة يزد، فقد ارتفع عدد القتلى في هذا الحادث المرير إلى 21 شخصا لحد الآن.

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