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وفد سوري في طاجيكستان بشأن واقع القطاع المائي وما يعترضه من صعوبات

وفد سوري في طاجيكستان بشأن واقع القطاع المائي وما يعترضه من صعوبات
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات وجلسات المؤتمر الدولي الثاني لـ (العقد الدولي للعمل بشأن المياه) من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 بمشاركة سورية والذي تنظمه طاجيكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة.

العالم - سوريا

وحسب "سانا" أكد وزير الموارد المائية تمام رعد رئيس الوفد السوري في المؤتمر، أهمية المشاركة في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالموارد المائية في ظل التغييرات المناخية التي يشهدها العالم والطلب المتزايد على المياه والتحديات التي تواجهها سوريا جراء قيام تركيا بتخفيض واردات نهر الفرات وتأثيراتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة عبر اللقاءات الجانبية.

وبين رعد أنه تم خلال المؤتمر عرض التحديات التي تواجه القطاع المائي في سورية ومنها عمليات الدمار والتخريب التي تعرضت لها المنشآت المائية من قبل التنظيمات الإرهابية إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة السورية في إعادة تأهيلها بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الظالمة على الشعب السوري.

وشارك وفد سورية في الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم لمناقشة التحديات التي تواجه ترابط المياه والطاقة والغذاء بما يضمن استدامة الموارد المائية والانظمة الايكولوجية والحاجة لتحقيق الأمن المائي عبر تكامل البيانات والتعاون الوثيق بين القطاعات المختلفة في ظروف الشح المائي.

كما شارك الوفد في الجلسة الخاصة بإيجاد الحلول العلمية واستخدام الأدوات التكنولوجية لحل المشاكل المائية والحاجة لنشر المعرفة على نطاق واسع ليشارك الجميع في تحقيق الأمن المائي.

ويهدف المؤتمر الذي افتتح أمس إلى دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه والتعاون دولياً حول الخطط المتعلقة بهذا المجال بما فيها الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

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وفد سوري في طاجيكستان بشأن واقع القطاع المائي وما يعترضه من صعوبات

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