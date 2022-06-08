الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد عبدالملك الحوثي: نعي جيدا أن ما نقدمه من تضحيات هو شيء يسير مقابل ما يمكن أن ندفعه من خسائر لو قبلنا بالذلة والاحتلال

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زعيم الحركة الاسلامية في أذربيجان يبدأ اضرابا عن الطعام في المعتقل 'حتى الشهادة'

البرلمان العراقي يصوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

'بانتسير' تظهر مجدداً شرقي سوريا

التعاون الإيراني مع وكالة الطاقة إلى أي مدى؟

لبنان ينتظر موافقة دولية لتنفيذ اتفاقيات تزويده بالكهرباء عبر سوريا