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الخارجية الأمريكية: لانرى إمكانية لحل الصراع بأوكرانيا في المستقبل القريب

الخارجية الأمريكية: لانرى إمكانية لحل الصراع بأوكرانيا في المستقبل القريب
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب.

العالم ـ الأميركيتان

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، إن الولايات المتحدة لا ترى حتى الآن علامات على أن التسوية الدبلوماسية للصراع في أوكرانيا ستتحقق في المستقبل القريب.

وأضافت دونفريد: "لسوء الحظ، نعتقد أنه من غير المتوقع التوصل إلى تسوية (للصراع في أوكرانيا) من خلال المفاوضات الدبلوماسية في المستقبل القريب. سيستغرق الأمر بعض الوقت".

وقد صرح ممثلو واشنطن مرارا وتكرارا أن القتال في أوكرانيا يمكن أن تستمر "لعدة أشهر."

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

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