السفير الإيراني في أثينا يتحدث عن القرصنة الأميركية قبالة سواحل اليونان

العالم - إيران

وتفقد السفير الإيراني بأثينا أحمد نادري أمس الثلاثاء سفينة لانا الإيرانية المحملة بالنفط في ساحل مدينة كاريستوس بأثينا للتعرف على آخر التطورات المتعلقة بها والتقى بقبطان السفينة وبحث معه آخر المستجدات استمرارا للأنشطة الدبلوماسية والقانونية المكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية بهدف منع القرصنة الأميركية قبالة سواحل اليونان.

وقال: نحن مصممون على استخدام كل قدراتنا الدبلوماسية والقانونية لمنع القرصنة الأميركية قبالة سواحل اليونان وحماية ممتلكات الشعب الإيراني العظيم.

وشدد السفير الإيراني في أثينا: يجب ألا نسمح لأي دولة ثالثة أن تجعل العلاقات التاريخية بين البلدين رهينة لنواياها السياسية.