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بالوثيقة.. الصدر يصدر بياناً بعد إقرار قانون الدعم الطارئ

بالوثيقة.. الصدر يصدر بياناً بعد إقرار قانون الدعم الطارئ
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بياناً بعد إقرار قانون الدعم الطارئ في البرلمان العراقي ويعدّه "انتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح".

العالم - العراق

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