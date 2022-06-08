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أميرعبداللهيان: طالبونا بوقف دعم فلسطين والاعتراف بـ'اسرائيل' لتخفيف الضغط على ايران

أميرعبداللهيان: طالبونا بوقف دعم فلسطين والاعتراف بـ'اسرائيل' لتخفيف الضغط على ايران
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجيية الإيرانية حسين امير عبداللهيان إن طهران لا تعدو خلف القنبلة النووية، مشددا على أن إيران و رغم ضغوط الأعداء لم تتنازل عن أصولها ومبادئها الإسلامية.

العالم - إيران

وفي لقاء مع مجموعة من علماء المسلمين بالهند قال حسين أميرعبداللهيان إن إيران ورغم ضغوط الأعداء لم تتنازل عن أصولها ومبادئها الإسلامية.

وأشار وزير الخارجية الإيرانية: الدول الغربية تعلم جيداً أن القنبلة الذرية لا مكان لها في عقيدتنا الإسلامية.. إنهم يعرفون أننا لا نبحث عن قنبلة نووية، لكنهم يضغطون علينا.

وأضاف: في المحادثات الخاصة، كانوا يقولون توقفوا عن دعم فلسطين لكي نخفف الضغط على القضية النووية.. وقالوا مرة في محادثات سابقة إعترفوا بالكيان الإسرائيلي حتى نعلن أنه لا توجد مشكلة بين إيران والولايات المتحدة.

وتابع: "لكننا نعتبر أن من واجبنا الديني نصرة الشعب الفلسطيني وتحرير القبلة الأولى للمسلمين."

وفي النهاية كرم أميرعبداللهيان ذكرى الشهيد القائد سليماني وقال: إنه قد قام بمحاربة الصهيونية والإرهاب في معقلين.

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