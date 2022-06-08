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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

الشمال السوري وتحذيرات من هجوم تركي وتأزم الوضع الاوكراني يسبب مجاعة عالمية

الشمال السوري وتحذيرات من هجوم تركي وتأزم الوضع الاوكراني يسبب مجاعة عالمية
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "مع الحدث" في ملفه الاول لهذه الليلة... تسارع الاتصالات في الشمال السوري لمنع وقوع العملية العسكرية التي توعدت بها تركيا بداعي اقامة منطقة امنية فاصلة على الحدود. 

خاص بالعالم

والتقى ضباط روس قيادة قواتِ سوريا الديمقراطية 'قسد'، بحثا عن حلول ومعالجات بالتزامن مع لقاءِ وزيرِ الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرِه التركي مولود جاويش اوغلو في انقرة، حيث يُرافقه وفد عسكري رفيع.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تكثيف روسيا عمليات في اوكرانيا سعيا للسيطرة على المناطق الاستراتيجية، واعلنت سيطرتَها الكاملة على المناطق السكنية في سيفيرودونتسكفي.

في المقابل ادعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ أيَ تغييرٍ لم يطرأْ على جبهة دونباس في هذا الوقت تعتزم بولندا توقيع عقد بيع اسلحة مع اوكرانيا هي الاضخم منذ ثلاثين عاما.

التطورات الميدانية ترافقت مع ازمة على مستوى الغذائي العالمي بسبب عدم تصدير الحبوب من اوكرانيا حيث تبادل الطرفان الاتهامات حول تحمل المسؤولية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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