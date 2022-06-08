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واوضحت المصادر ان الاجتماع تزامن مع لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو في انقرة، حيث يرافق لافروف وفد عسكري روسي يسعى للتوصل الى اتفاق يمنع الهجوم التركي ويعالج الهواجس الامنية التركية



وسط هذه الاجواء، حقلت وللمرة الرابعة خلال ثمانية ايام، المروحيات الروسية على علو منخفض فوق خطوط التماس بين الجيش السوري والمجموعات الارهابية المسلحة الموالية لانقرة شمالي حلب. واتى هذا التحليق وسط تحشيدات عسكرية تركية وتوتر على خطوط التماس بين جميع الاطراف.

وكانت قد وصلت تعزيزات عسكرية روسية ضخمة إلى مطار القامشلي الدولي تضمنت مقاتلات روسية وطائرات مروحية هجومية. كذلك وصلت تعزيزات عسكرية للجيشين السوري والروسي لمحيط مدينة عين عيسى القريبة من الحدود التركية، ضمت عشرات المدرعات العسكرية والمعدات القتالية. وتم رفع السواتر الترابية وتعزيز التحصينات في المنطقة.



هذه التطورات تأتي في وقت تحاول فيه قسد التوصل الى اتفاق مع دمشق حول ملف المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية، حيث بدأت برفع العلم السوري على نقاط التماس مع القوات التركية ومرتزقتها في المنطقة، وأبدت استعدادها للتنسيق مع قوات السورية لصد أي غزو تركي للشمال وحماية اراضي البلاد حسب تعبيرها.



في المقابل تحاول تركيا الترويج دوليا الى انها بالعمليات العسكرية المحتملة هذه، ستقوم بما تسميه اعادة الامان للمناطق التي ستسيطر عليها وتعيد اللاجئين السوريين اليها.

غير ان هذه المناطق تشهد حالة غليان مستمر وعدم استقرار، ستمثل بتفجيرات واشتباكات مستمرة بين الجماعات المسلحة المحسوبة على تركيا.

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