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مراسل العالم: الجيش السوري يرسل تعزيزات الى تل رفعت بريف حلب الشمالي ويعززمواقع في بلدة عريمة بريف منبج بريف حلب السوري

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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