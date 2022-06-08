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خطيب زاده: إيران تدعو جميع الدول إلى الالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعالجة مخاطره وتهديد السلام

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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