إيران تؤيد اقتراح معالجة مخاطر الانتشار النووي الناتجة عن اتفاقية AUKUS

العالم - إيران

ورداً على سؤال حول وجهة نظر الجمهورية الإسلامية بشأن التعاون الثلاثي الأميركي البريطاني الأسترالي المسمى AUKUS، الذي أدرج على جدول الأعمال لاجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: بصفتها مؤسسة متخصصة، تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة مساعدة الأعضاء على الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن جميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي لها الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وأكد خطيب زاده: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حذرت من تطبيق المعايير المزدوجة في التعامل مع الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي، من قبل الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، وكما لفتت إلى تاريخ أستراليا السلبي في الماضي في مجال عدم الانتشار النووي.

وأضاف المتحدث باسم والخارجية الإيرانية أن اتفاقية AUKUS يمكن أن تزيد من خطر الانتشار النووي، وقال إن: الصمت أو التكتم أو التبرير السياسي لبعض الدول لا يساعد على تهدئة المخاوف، وإيران ضمن دعوتها الجميع لمواجهة مخاطر الانتشار النووي وتهديد السلام، تحث هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون معاهدة عدم الانتشار النووي.

وقال خطيب زاده إن إيران تؤيد اقتراح معالجة مخاطر الانتشار النووي الناتجة عن هذه الاتفاقية.