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أنباء عن مقتل قائد فرقة اغتيال الموساد في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل

أنباء عن مقتل قائد فرقة اغتيال الموساد في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تقول بعض المصادر الخبرية ، إن قائد فرقة الاغتيال الموساد قتل في غارة بطائرة مسيرة على عدة سيارات على الطريق السريع الرئيسي في أربيل.

العالم - العراق

وتشير التقارير إلى استهداف عدة سيارات في غارة بطائرة بدون طيار على القنصلية الأمريكية في أربيل.

وبحسب تقارير إعلامية عراقية ، فقد استُهدف ثلاث سيارات بتفجير الطائرة المسيرة التي أصابتها بنجاح على الطريق السريع الرئيسي في أربيل.

وبعد ساعات ، أفادت بعض المصادر الخبرية بأن فريقًا من وكالة التجسس الصهيونية الذي كان موجودًا في المركبات، كان الهدف الرئيسي لعملية الطائرات المسيرة.

وقُتل مسؤول كبير بالموساد في الهجوم ، وفقًا لحساب "إنتل سكاي" على تويتر، الذي يحلل المخاطر الدولية وتتبع الرحلات العالمية وأخبار الأزمات.

وزعمت شركة إنتل سكاي في تغريدة: "(إيلاك رون) قائد وحدة الاغتيالات في الموساد ، اغتيل خلال غارة بطائرة بدون طيار في أربيل شمال العراق".

ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن غارة الطائرات بدون طيار ، ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول التقارير ، بما في ذلك رد فعل المسؤولين الإسرائيليين.

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أنباء عن مقتل قائد فرقة اغتيال الموساد في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل

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