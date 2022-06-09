أنباء عن مقتل قائد فرقة اغتيال الموساد في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل

العالم - العراق

وتشير التقارير إلى استهداف عدة سيارات في غارة بطائرة بدون طيار على القنصلية الأمريكية في أربيل.

وبحسب تقارير إعلامية عراقية ، فقد استُهدف ثلاث سيارات بتفجير الطائرة المسيرة التي أصابتها بنجاح على الطريق السريع الرئيسي في أربيل.

وبعد ساعات ، أفادت بعض المصادر الخبرية بأن فريقًا من وكالة التجسس الصهيونية الذي كان موجودًا في المركبات، كان الهدف الرئيسي لعملية الطائرات المسيرة.

وقُتل مسؤول كبير بالموساد في الهجوم ، وفقًا لحساب "إنتل سكاي" على تويتر، الذي يحلل المخاطر الدولية وتتبع الرحلات العالمية وأخبار الأزمات.

وزعمت شركة إنتل سكاي في تغريدة: "(إيلاك رون) قائد وحدة الاغتيالات في الموساد ، اغتيل خلال غارة بطائرة بدون طيار في أربيل شمال العراق".

ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن غارة الطائرات بدون طيار ، ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول التقارير ، بما في ذلك رد فعل المسؤولين الإسرائيليين.