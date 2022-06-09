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مزاعم "إسرائيلية" بوجود محادثات دبلوماسية مع تونس

مزاعم
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

زعم موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء الأربعاء، أن هناك محادثات دبلوماسية حول تقارب محتمل بين "إسرائيل" وتونس .

العالم - الاحتلال

وبحسب موقع الصحيفة، فإن هذه الخطوة قد تواجه صعوبات بسبب المعارضة من الجزائر الدولة التي تجاور تونس وتحاول إفشال مثل هذه الخطوة.

وقال مصدر سياسي للموقع العبري، إن توسيع دائرة دول المنطقة التي تربطنا بها علاقات هو هدفنا الثالث. وفق تعبيره.

وأشار الموقع إلى ان الجزائر تقود حراكًا دبلوماسيًا لمنع محاولات "إسرائيل" تعزيز علاقاتها مع دول افريقية.

وأشار الموقع إلى تقارير صحف عربية يشير إلى الجهود الجزائرية بهذا الصدد.

هذا وسبق أن وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، إقامة علاقات مع الاحتلال "الإسرائيلي" بـ"الخيانة"، وأكد أن المشكلة القائمة حاليا ليست مع اليهود، ولكن مع "الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني". حيث قال سعيد، في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" بثتها في مايو/ أيار 2021: "ليست لنا قضية (مشكلة) مع اليهود في تونس.. (هم) كانوا محميين كمواطنين لهم نفس الحقوق، ولكن أتحدث عن الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني".

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