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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: معركة السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك "معركة وحشية" وستحدد مصير منطقة دونباس

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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