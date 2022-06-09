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الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب 

الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب 
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أرسل الجيش السوري تعزيزات الى تل رفعت بريف حلب الشمالي، فيما قام بتعزيز مواقع تابعة له في بلدة عريمة بريف منبج في ريف حلب.

العالم-سوريا

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لدخول تعزيزات كبيرة للجيش السوري عبر معبر التايهة شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقلت وسائل اعلام سورية عن مصدر ميداني أن التعزيزات شملت عربات مدرعة وعربات أخرى تقل جنود دخلت من معبر التايهة.

وأضاف المصدر، أنه من المفترض أن تنتشر هذه القوات شمال مدينة منبج على الخطوط الفاصلة بين ميليشيا “قسد” والفصائل المسلحة المدعومة تركياً.

وكانت “قسد” قد أصدرت بياناً تناقلته وسائل إعلام مقربة منها تعلن فيه نيتها التنسيق مع الجيش السوري لصد أي هجوم محتمل لحماية الأراضي السورية.

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الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب 

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