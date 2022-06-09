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رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني

رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

 اكد رئيس الجمهورية السيد "ابراهيم رئيسي"، ان هدفه من الجولات التفقدیة للمحافظات الایرانیة هو خدمة للشعب معتبرا اكمال وتدشين مختلف المشاريع الانمائية من أولويات الحكومة الایرانیة.

العالم - ايران

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رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني