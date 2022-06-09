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مندوب الصين لدى الأمم المتحدة:

ممارسة الضغط على إيران لن تساعد في حل القضية النووية

ممارسة الضغط على إيران لن تساعد في حل القضية النووية
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

 أعرب مساعد المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة "وانغ تشانغ" عن قلقه من المحاولات الغربية وراء ممارسة الضغط على إيران، قائلا إن بلاده تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران في حل خلافاتهما بشأن الضمانات من خلال الحوار والتعاون.

العالم - ايران

واشار قال "وانغ تشانغ" الی اصدار بيان معاد لايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنته اميركا والترويكا الاوروبية وقال:إن الضغط على إيران لن يساعد في حل القضية النووية الإيرانية.

واضاف ان الصین صوتت ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لانتقاد إيران بشأن ضماناتها النووية في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع ان بلاده تعارض ضغوط الدول المعنية بالقرار على إيران لأن ممارسة الضغط لا تساعد في حل المشاكل بل تزيد من حدة التوتر وتفاقم الوضع.

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مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: ممارسة الضغط على إيران لن تساعد في حل القضية النووية

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