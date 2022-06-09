قرار وكالة الطاقة الدولية دور مطلوب منها بموجب إرشادات أميركية

العالم - إيران

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت اسماعيل إلى أن: الموقف الإيراني موقف قوي في هذه المرحلة، ونحن نرى عدة خيارات لديها يمكن أن تسير، ولكن الثابت أنهم لم يتركوا التفاوض وذلك ليس طمعاً باتفاق نووي ظالم في مكان ما.. ولكن لأن التفاوض يبين وجهة نظر الجمهورية الاسلامية العادلة والتي يمكن أن تكون مقبولة لها.

وأضاف أن طهران قد ربطت التفاوض بالخطوط الحمراء، مبيناً: بمعنى أنه إذا قبلنا بالتفاوض كسبيل دبلوماسي لحل أزمة النووي فإن هذا الأمر لن يكون على حساب مصالحنا القومية، إذا لم يتجرعوا كأس السم.

ونوه أنه قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي هذه المرحلة هو نوع من الضغط السياسي، وهو ليس الأول، وأضاف: الواضح أنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المرحلة تحاول أن تقوم بدور ما مطلوب منها بموجب إرشادات أميركية، يعني ما يعجز عنه الأميركي و ما لا يمكن لـ بايدن أن يقدمه أو يفرضة على الجمهورية الإسلامية يطلبه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت أنه: بمعنى أن الولايات المتحدة الأميركية لا تملك في هذه المرحلة أي أدوات للضغط على الجمهورية الإسلامية.. فمن الضروري العودة إلى الإطار التقني الذي يمكن أن يوجد نوعاً من الملفات التي يمكن المساومة عليها، وهذا ما حدث.

وأشار إلى أن هذا الأمر لا يخرج عن إطار الضغط السياسي، وقال: لا أعتقد ما إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى نتيجة، لأن كل ما يمكن أن تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن ترفع الأمر إلى مجلس الأمن، ومعروف أن مجلس الأمن في هذه المرحلة منقسم على نفسه نتيجة الصراع الدولي.

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