الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الأمريكية: تلقينا تقارير مسبقة عن هجوم محتمل في أربيل

الخارجية الأمريكية: تلقينا تقارير مسبقة عن هجوم محتمل في أربيل
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أكدت الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأربعاء تلقيها تقارير مسبقة عن هجوم محتمل بطائرة مسيرة في أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق.

العالم-العراق

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بوقوع انفجار عبر طائرة مسيرة في أربيل.

وقال إنه "حسب المعلومات الاولية دوي الانفجار عبارة عن طائرة مسيرة بالقرب من طريق المصيف".

وأضاف المصدر أن "المسيرة قامت بقصف عجلة مدنية على طريق المصيف وتسببت باضرار مادية جسيمة".

من جهته، قال جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة منطقة كردستان العراق إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة أربيل ومصيف صلاح الدين "بيرمام".

وذكر الجهاز أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، بالإضافة إلى تدمير عدد من السيارات المدنية وأحد المطاعم.

بدورها قالت صحة كردستان إنه لا إصابات بليغة للمواطنين الثلاثة الذين أصيبوا بتفجير الطائرة المسيرة بأربيل.

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل اعلام عراقية الاضرار التي لحقت بعدد من السيارات جراء الهجوم.

اضرار بسيارات في اربيل

روابط ذات صلة

أنباء عن مقتل قائد فرقة الاغتيالات بالموساد في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل

شاهد.. استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. تركيا تكثف دعمها للمجموعات المسلحة شمال الرقة

مسؤول لبناني: الوسيط الاميركي غير نزيه

إطلالة السيد نصر الله اليوم.. رمزيّة التوقيت والدلالات

تونس تنفي أي مساع للتطبيع مع "إسرائيل"

احذر.. أخطر الفواكه والخضروات الصيفية

الخارجية الأمريكية: تلقينا تقارير مسبقة عن هجوم محتمل في أربيل