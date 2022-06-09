الخارجية الأمريكية: تلقينا تقارير مسبقة عن هجوم محتمل في أربيل

العالم-العراق

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بوقوع انفجار عبر طائرة مسيرة في أربيل.

وقال إنه "حسب المعلومات الاولية دوي الانفجار عبارة عن طائرة مسيرة بالقرب من طريق المصيف".



وأضاف المصدر أن "المسيرة قامت بقصف عجلة مدنية على طريق المصيف وتسببت باضرار مادية جسيمة".

من جهته، قال جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة منطقة كردستان العراق إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة أربيل ومصيف صلاح الدين "بيرمام".

وذكر الجهاز أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، بالإضافة إلى تدمير عدد من السيارات المدنية وأحد المطاعم.

بدورها قالت صحة كردستان إنه لا إصابات بليغة للمواطنين الثلاثة الذين أصيبوا بتفجير الطائرة المسيرة بأربيل.

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل اعلام عراقية الاضرار التي لحقت بعدد من السيارات جراء الهجوم.

اضرار بسيارات في اربيل