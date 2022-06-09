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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الخارجية التونسية: تونس ستبقى سندا للفلسطينيين بنضالهم لحين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
الخارجية التونسية: تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وأنها ستظل رسميا وشعبيا
الخارجية التونسية: ننفي نفيا قاطعا ما تروج له مواقع تابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس
مصادر فلسطينية: ضباط الاحتلال يجرون استجوابًا ميدانيًا ويوجهون رسائل تحذير وتهديد خلال حملة مداهمات واسعة لمنازل قيادات وكوادر حماس بنابلس
مصادر فلسطينية: إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات واشتباكات مسلحة في أكثر من محور باقتحام مدينة نابلس فجر اليوم
رويترز عن مصادر مطلعة: محكمة يونانية تلغي حكما سمح للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيراني من ناقلة احتجزت قبالة سواحل اليونان
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: معركة السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك "معركة وحشية" وستحدد مصير منطقة دونباس
المندوب الروسي بفيينا ميخائيل اوليانوف: قرار مجلس حكام الوكالة الذرية سيضر بمحادثات احياء الاتفاق النووي مع ايران
المندوب الروسي بفيينا ميخائيل اوليانوف يؤكد ان القرار الصادر عن مجلس حكام الوكالة الذرية لن يساعد في تحسين اجواء التعاون بين ايران والوكالة
أمير عبداللهيان: بإمكاننا أن نتخذ خطوات لمواصلة مفاوضات فيينا ببرنامج زمني واضح المعالم لتحقيق الاتفاق النووي
الخارجية التونسية: ننفي نفيا قاطعا ما تروج له مواقع تابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش
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الیمن
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.