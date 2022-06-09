الرئيس الفنزويلي يصل الجزائر في زيارة تستمر يومين

العالم-الامیرکیتان

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وعددا من أعضاء الحكومة كانوا باستقبال مادورو بمطار هواري بومدين الدولي.

وكانت مصادر دبلوماسية أوضحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن زيارة مادورو للجزائر تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكرت المصادر أن الجانبين سيبحثان الملف الفلسطيني والصحراء الغربية والعلاقات بين البلدين، فضلا عن تقلبات أسواق الطاقة.

وترتبط الجزائر وفنزويلا بعلاقات مميزة، حيث تتطابق وجهات نظر البلدين في المسائل الإقليمية والدولية.

يذكر أن مادورو كان قد زار الجزائر في عامي 2015 و.2017