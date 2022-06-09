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مراسل العالم: طائرة مسيرة تركية تستهدف مبنى بريف القامشلي في المنطقة التي تسمى بالحزام الشرقي واصابة مدني سوري

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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