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اصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنين

اصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنين
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، واندلاع مواجهات.

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة فلسطين اليوم، أن قوات الاحتلال مدعومة بجرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من كافة الجهات، وداهمت عدة أحياء، ونشرت القناصة على أسطح العمارات، ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في منطقة الكتف والساق، وجرى نقلهم الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: عانين والطيبة ورمانة وزبوبا، المحاذية لجدار التوسع العنصري، وطاردت العمال ومنعتهم من التوجه للعمل داخل أراضي الــ48، كما نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشها ودققت في هويات راكبيها.

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