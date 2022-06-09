بالفيديو.. تعزيزات للجيش السوري تصل محيط منبج وتل رفعت

العالم-سوريا

وقالت مصادر صحفية، أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة عبر عدة أرتال تضم آليات ومصفحات وجنود، إلى محاور التماس في ريف حلب الشمالي، استعداداً لمواجهة أي عدوان قد تنفذه تركيا باتجاه الأراضي السورية.

وانتشرت التعزيزات العسكرية السورية على طول محاور المواجهة أمام مناطق سيطرة أنقرة وفصائلها، سواء في شمال غربي حلب، محور تل رفعت، أو على المحاور الشمالية من منطقة منبج في الشمال الشرقي، تزامناً مع رفع الجاهزية العسكرية لقوات الجيش إلى أعلى مستوياتها.

بدورها تواصل مقاتلات سلاح الجو السوري – الروسي المشترك، تنفيذ تحليقها الاستطلاعي على محاور ريف حلب الشمالي الشرقية والغربية، لمراقبة أي تحركات عسكرية جديدة قرب محاور التماس، بينما شهدت الساعات الأربع وعشرين الماضية، انخفاضاً ملحوظاً على صعيد وتيرة الاعتداءات التي دأبت أنقرة وفصائلها على تنفيذها بشكل متكرر، نحو القرى الآمنة التابعة لمدينة تل رفعت.

وتناقل إعلام الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، اخبارا مفادها أن بدء العمليات العسكرية التركية سيكون خلال أسبوع.

العملية العسكرية التركية المرتقبة تضع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكا امام خيارين، إما العودة والحوار مع دمشق وتسليم المناطق للجيش السوري أو التعنت والمراهنة على الدعم الامريكي الذي لم يقدم أي شيء في عفرين خلال شن الفصائل المسلحة المدعوة من أنقرة عملية عسكرية والسيطرة عالى كامل منطقة عفرين.