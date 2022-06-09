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وضع 4 محطات تحلية مياه أنجزتها شركة ايرانية في الحسكة

وضع 4 محطات تحلية مياه أنجزتها شركة ايرانية في الحسكة
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت محافظة الحسكة، وضع 4 محطات لتحلية مياه الآبار داخل المناطق الآمنة في مركز مدينة الحسكة، أنجزتها شركة PFK الإيرانية، ضمن إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم-سوريا

وتمكنت الشركة الإيرانية من إيصال وتركيب المحطات الأربعة داخل الحسكة، وبإشراف وتنفيذ من مهندسين إيرانيين، رغم القيود الأمنية والظروف الاستثنائية التي تعيشها المناطق الآمنة داخل الحسكة، التي ينتشر في محيطها قوات كردية مدعومة أمريكياً .

وقال مدير عام مياه الحسكة، المهندس محمود العكلة، أن المؤسسة شغلت محطتين من أصل 4 محطات تم تركيبها في مركز مدينة الحسكة مقدمة من وزارة الموارد المائية، بعقد موقع مع شركة pfk الايرانية، وتعمل كل منها بغزارة 10 متر مكعب في الساعة.

ونوه العكلة إلى أن المحطات سيتم تشغيلها فقط عند حالات الطوارئ، لتأمين مياه الشرب للمواطنين، "خاصة أن المصدر الأساسي لمياه الشرب في محطة علوك يتعرض لانتهاكات متواصلة من قبل المحتل التركي"، مؤكداً سعي المؤسسة لتوسيع تجربة تركيب محطات التحلية وتحديداً في ريف الحسكة الجنوبي الذي يعاني من عدم توفر مياه الشرب.

وبين محافظ الحسكة غسان خليل خلال جولة قام بها على المحطات "أهمية تشغيل المحطات لاستخدامها كحل إسعافي في حالة الطوارئ، خاصة مع استمرار انتهاكات المحتل التركي، وتعمده قطع مياه الشرب وإيقاف الضخ من محطة علوك".

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وضع 4 محطات تحلية مياه أنجزتها شركة ايرانية في الحسكة

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