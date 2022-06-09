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ترکیا
افغانستان
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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حاكم لوجانسك الأوكرانية: القتال اندلع في شوارع مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد وإن القوات الروسية تدمر "كل ما يمكن استخدامه في الدفاع"
مصدر مطلع لوكالة انباء "ايسنا": ايران ستسرع في انتاج وتركيب اجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد من بينها IR-6 و IR-4 و IR-2m
مصدر مطلع لوكالة انباء "ايسنا": ايران اتخذت خطوات عملية ردا على مواقف الوكالة الذرية غير البناءة
سفير ايران في أثينا: بعد المتابعات المكثفة قضت محكمة الاستئناف اليونانية بالغاء حكم اولي للمحكمة وسيتم استرجاع شحنة النفط الايراني المصادر
مراسل العالم: الجيش التركي والمجموعات المسلحة يقصفون قرية الجات شمال شرق مدينة منبج بريف حلب السوري
مراسل العالم: طائرة مسيرة تركية تستهدف مبنى بريف القامشلي في المنطقة التي تسمى بالحزام الشرقي واصابة مدني سوري
الرئيس الأوكراني: الملايين قد يموتون جوعا بسبب "حصار روسيا لموانئ أوكرانيا" على البحر الأسود
الخارجية التونسية: تونس ستبقى سندا للفلسطينيين بنضالهم لحين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
الخارجية التونسية: تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وأنها ستظل رسميا وشعبيا
الخارجية التونسية: ننفي نفيا قاطعا ما تروج له مواقع تابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس
مصدر مطلع لوكالة انباء "ايسنا": ايران اتخذت خطوات عملية ردا على مواقف الوكالة الذرية غير البناءة
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش
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