الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر مطلع لوكالة انباء "ايسنا": ايران اتخذت خطوات عملية ردا على مواقف الوكالة الذرية غير البناءة

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الأسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها

وضع 4 محطات تحلية مياه أنجزتها شركة ايرانية في الحسكة

علماء يتوصلون لاكتشاف يخالف المتوقع سابقا عن كوكب المشترى

مؤسسة الكهرباء اليمنية تقدر حجم خسائرها جراء العدوان

الخارجية الكازاخستانية: تحدد موعد الجولة الجديدة من اجتماعات "أستانا"

المفاوضات النووية واحتمالات اعادة النظر فيها