الخارجية الكازاخستانية تحدد موعد الجولة الجديدة من اجتماعات "أستانا"

العالم-اسيا والباسفيك

وجاء في بيان الخارجية الكازاخية: "في الخامس عشر- السادس عشر من شهر حزيران/يونيو 2022 في نورسلطان في إطار صيغة أستانا سيُعقد اللقاء الدولي الثامن عشر رفيع المستوى حول سوريا".

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة سبوتنيك: "من المنتظر أن تتم مناقشة الحل السياسي في سوريا، والمساعي لإرساء قواعد الاستقرار الدائم في البلاد، والحفاظ على وقف إطلاق النار".

وأضافت المصادر: "كما سيتم خلال المحادثات بحث مكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، وعودة المهاجرين إلى ديارهم".

وبدأت محادثات أستانا عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للوضع في سوريا.

وكانت الجولة الـ17 من هذه المباحثات قد عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، في 22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.