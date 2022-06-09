أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس09 يونيو2022

وطن امروز ..

القائد في لقائه مع بعثة الحج .. الحج يجسد إتحاد المسلمين في العالم

ابرار ..

القائد .. الكيان الصهيوني يستغل البلدان التي دخلت مسار التطبيع معه سوء إستغلال

ايران ..

رئيس منظمة الطاقة الإيرانية .. نرفض إتهامات قرار مجلس الحكام ولن نتراجع أبدا

عصر ايرانيان ..

إيران توقف كاميرات مراقبة خاصة بالبروتوكول الإضافي عن العمل كإنذار لأمريكا والترويكا الأوروبية

ابتكار ..

كل الخيارات مطروحة على الطاولة بإطار الرد الإيراني على قرار مجلس الحكام

جمهوري اسلامي ..

أمريكا والكيان الصهيوني يعارضان تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول فلسطين

قدس ..

مجلس حقوق الإنسان يعتبر الكيان الصهيوني العامل الرئيس وراء الازمات بالشرق الأوسط

كيهان ..

روسيا تقترب من السيطرة على اقليم دونباس بشرق أوكرانيا, الهدف الرئيسي لعملياتها العسكرية

مردم سالاري ..

بلاد الشام قد تشهد مواجهة.. عمليات عسكرية تركية ومناورات عسكرية روسية سورية

سياست روز ..

مباحثات هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره الروسي حول العلاقات الثنائية والإتفاق النووي

رويش ملت ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية ..الكيان الصهيوني يقف وراء صدور قرار مجلس الحكام

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

جوان..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( إستعراض جوي سوري روسي للقوة)..وسط أجواء قعقعة السلاح من قبل تركيا وتلويحها بقرب القيام بعمليات عسكرية جديدة بسوريا ومواصلة الكيان الصهيوني لغاراته على سوريا ,اجرت دمشق وموسكومناورات جوية مشتركة واسعة رغم انشغال روسيا بالحرب باوكرانيا.

هذه المناورات حملت رسالة لتركيا من مغبة القيام بعمليات جديدة بسوريا , وأخرى للكيان من تبعات مواصلة غاراته لذلك سارع وزير الدفاع التركي لاجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي لتوضيح موقف انقرة بشأن ضرورة قيام تركيا بعمليات عسكرية جديدة بشمال سوريا . وحسب محافل بانقرة كرر الوزير التركي نفس الذرائع التي سبق ان طرحها اردوغان بشأن هذه العملية.

وفي كل الاحوال يمكن القول ان مناطق شمال سوريا قد تشهد اجواءا ساخنة للغاية اذا ما تعنتت تركيا بموقفها رغم التحذيرات السورية الروسية , كما ان الكيان الصهيوني قد يواجه ما يفوق مجرد التصدي لغاراته الجوية.

خراسان ..

في الشأن اليمني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الجانب الآخر لتمديد الهدنة باليمن )..وافقت الاطراف المعنية في الازمة اليمنية على تمديد الهدنة المنتهية لشهرين آخرين في تطور ايجابي في كل الاحوال ولكن لابد من التساؤل هنا عن جدوى تمديد هدنة سبق ابرامها على خلفية الحد من المآساة الانسانية باليمن لكنها لم تحد من هذه المآساة حقا بسبب انتهاكات التحالف السعودي لبنودها .

قد يكون هدف التحالف السعودي من وراء التمديد إيجاد متنفس للتركيز على زيادة إنتاج النفط تلبية لطلب أمريكا للحد من النقص في الاسواق العالمية بسبب العقوبات الغربية على روسيا.

وبالطبع تدرك حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء كل ذلك لكنها تسعى بشتى السبل مع ذلك للحد من الحصار المفروض على اليمن للتخفيف من المأسآة الانسانية مع التحلي باليقظة الكاملة والجهوزية الميدانية العالية لمواجهة كل الاحتمالات.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في تقريرها (العين بالعين.. ).اول رد ايراني على القرار المنحاز الاخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل بايقاف عدد من كاميرات المراقبة التابعة لهذه الوكالة عن العمل بالمنشآت النووية الايرانية .

إن هذا الموقف مجرد رسالة إنذار لأمريكا وللترويكا الأوروبية وللوكالة الدولية بأن لدى إيران العديد من خيارات الرد ان البيان الصادر عن منظمة الطاقة الذرية الايرانية في هذا السياق اشار الى ان الكاميرات التي تم ايقافها عن العمل لا تمثل سوى عشرين بالمئة من عدد كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الايرانية وان ثمانين بالمئة منها ما زالت تعمل.

ونوه البيان ان هذه الكاميرات نصبت باطار البروتوكول الاضافي غير الملزم وان ايران تطوعت للعمل به تعبيرا عن نواياها الحسنة . وحسب هذه المنظمة اعدت ايران حزم رد اخرى تحسبا لاي تصعيد .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن تطورات ومستجدات الساحة التونسية في مقالها (تونس والسير نحو متاهة )..انطلقت اول شرارة فيما سمي في حينها بالربيع العربي من تونس قبل اكثر من عشر سنوات , لكن تونس تشهد ازمة خانقة اليوم مع تفاقم الخلافات الداخلية بعد اقالة رئيس الجمهورية للحكومة وتجميده للبرلمان العام الماضي في ظل اجواء الاستياء العام من الاوضاع الاقتصادية والفساد الحكومي والمخاوف من الديكتاتورية الايدلوجية .

إن تونس مقبلة على أجواء تسخين خطيرة بإعداد مسودة دستور جديد لا تتضمن إعتبار الإسلام الدين الرسمي للبلاد ومثل هذا التطور الذي يواجه رفضا واسعا من حزب النهضة الاسلامي الميول ومن حلفائه ومن تيارات واسعة في الساحة التونسية قد يصعد الازمة الداخلية في تونس بشكل بالغ الخطورة , فالمعارضة ترى ان تونس كانت وستبقى بلدا اسلاميا باغلبية سكانية ساحقة من المسلمين وبهوية اسلامية , فيما تطرح القوى والتيارات الداخلية المؤيدة للرئيس قيس سعيد مبررا يشير الى التنوع الديني في المجتمع التونسي.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الأمم المتحدة وتكريس الهدنة باليمن ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان..ايران سبق ان رحبت بالهدنة باليمن وجددت ترحيبها باتفاق تمديد الهدنة لشهرين اخرين , ولكن اليس من المفروض ان تعبد مثل هذه الهدنة الطريق امام انهاء الحصار الظالم المفروض على الشعب اليمني, والا ما جدوها مع استمرار مأسآة هذا الشعب المظلوم ؟

إن على المبعوث الدولي الخاص باليمن العمل على إيجاد المناخات المناسبة لتكريس هذه الهدنة بإطار تحقيق أهدافها الواقعية وعندها سيكون بالامكان الحديث عن دفع الامور نحو ايجاد حل سياسي عادل للازمة اليمنية عبر طاولة المفاوضات.

وهنا لابد من القول ان الهدنة تفقد معناها وجدواها بعدم الالتزام بوقف اطلاق النار وهذا ما حدث مع الاسف في الهدنة المنتهية باصرار التحالف السعودي على تجاهل وقف اطلاق النار في مئآت الحالات وهذا ما ينبغي على المبعوث الدولي العمل لضمان عدم تكراره .