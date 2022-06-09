الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" و13 مسيرة أوكرانية

العالم-روسیا

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، الذي صرح بأن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية قد بدأت بالفعل في إزالة الألغام من الطرق والغابات في الحديقة الوطنية "سفياتيي غوري" بالقرب من قرى "سفياتوغورسك" و"ياروفايا" و"ستودينوك" و"سوسنوفيه" التابعة لمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم اكتشاف وتدمير 126 عبوة ناسفة من مختلف الأنواع، نصبها القوميون الأوكرانيون المتطرفون، بما في ذلك 54 لغما مضادا للدبابات.

ونتيجة لقصف بصواريخ جوية فائقة الدقة في منطقة قرية "نوفوغراد-فولينسكي" التابعة لمنطقة جيتومير، تم تدمير معسكر تدريب تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كان يتم فيه إعداد المرتزقة الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، وبواسطة صواريخ جوية فائقة الدقة، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تدمير موقعين للقيادة ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز "أوسا-إيه كي إم" في منطقة قرية "رازدولوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومستودع الذخيرة في منطقة باراسكوفيفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، و23 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كذلك فقد ضرب العملياتي والتكتيكي 18 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة للغارات الجوية، تم تحييد أكثر من 200 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وخمس دبابات وقاذفتي صواريخ من نوع "غراد"، بالإضافة إلى مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية بالقرب من قرية "فيرخنيكامينسكويه"، بجمهورية لوغانسك الشعبية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية "مازانوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم إسقاط 13 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "سلافنويه" و"بريتشيستوفكا" و"كودرياشوفكا" و"إيبيفانوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقريتي "فارفاروفكا" و"بوروفينكي" بجمهورية لوغانسك الشعبية، وقرى "توكماك" بمنطقة زابوروجيه، و"بتروفسكويه" و"سوليغوفكا" بمنطقة خاركوف و"سنيغيريفكا" و"ألكسندروفكا" وتل"موغيلا كوليتشا" بمنطقة خيرسون.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض صاروخ باليستي أوكراني من طراز "توتشكا أو" في منطقة قرية "كيروفو" بمنطقة خيرسون، وإسقاط صاروخين من طراز "سميرتش" في مقاطعات "كامينكا" ومنطقة خاركوف و"بانتيليموفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 56 موقعا للقيادة، و127 موقعا لإطلاق النيران لوحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 273 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية.

ونتيجة للقصف خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحييد أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وسبع عربات مدرعة، وقاذفتي صواريخ من طراز "غراد"، و12 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، و24 مركبة خاصة، ومخزن وقود للمعدات العسكرية بالقرب من قرية "كوبزارتسي" في منطقة نيكولايف، ومعبرا مائيا لعبور القوات المسلحة الأوكرانية على نهر سيفيرسكي دونيتس في منطقة قرية "بروتوبوبوفكا".