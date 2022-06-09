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رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت يصل الى ابوظبي للقاء رئيس الامارات ويقول ان زيارته تهدف لبناء "مستوى جديد" في علاقات الجانبين

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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