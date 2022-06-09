صحيفة: الجيش التركي اتخذ مواقع قتالية حول تل رفعت ومنبج وينتظر الأوامر

العالم-سوريا

وبحسب صحيفة "صباح التركية"، فقد اتخذ الجيش التركي مواقع قتالية حول مدينتي تل رفعت ومنبج.

ولفتت الصحيفة إلى أنه قد تم بالفعل تحديد أهداف العملية العسكرية التركية، والتي سيتم تنفيذها في وقت واحد في تل رفعت ومنبج.

إلى ذلك، نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مراسلين زاروا مناطق العمليات المخطط لها من قبل القوات التركية في شمال سوريا، أن بدء العمليات سيكون خلال هذا الأسبوع.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق إن القوات التركية ستشن عمليات لمكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا. وبحسب تقارير إعلامية، ستتم هذه العمليات في 4 مناطق سورية.