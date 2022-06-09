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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بينهم حالات خطيرة في مواجهات بمدينة حلحول شمال الخليل

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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