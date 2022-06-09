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المنفي يستقبل المبعوث الإيطالي إلى ليبيا

المنفي يستقبل المبعوث الإيطالي إلى ليبيا
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، المبعوث الإيطالي إلى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والسفير الإيطالي لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو”، وذلك لمناقشة تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

العالم- ليبيا

وقدم المبعوث لرئيس المجلس الرئاسي، إحاطة عن لقائه في تونس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “ستيفاني وليامز”، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري.

وأكد المنفي، استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى التوافق، وتجنيب البلاد أي صراعات جديدة.

من جانبه، أشاد المبعوث الإيطالي، بدور المجلس الرئاسي في رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين الليبيين، مؤكداً حرص بلاده على عودة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال توافق جميع الأطراف الليبية للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء.‏

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