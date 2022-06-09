إسلامي: 150 منتجًا وعملية نووية إيرانية یتمتع بالمواصفات الوطنیة

العالم- ايران

وقال اسلامي خلال مشارکته المؤتمر الأول للإنتاج المعرفي و النظام البيئي عن إجراءات المنظمة في المجال المعرفي : ان منظمة الطاقة الذرية ستساعد القطاع الخاص كثيرًا في هذا المجال.

واوضح على سبيل المثال، وفرنا الارضية للشركات الناشئة والمبتكرة لتقدیم مقترحات ونظریاتهم العلمیة مع افتتاح مجمع ليزر بورت بحضور مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري، في الأسبوع الماضي.

کما أنشأنا سابقا مركز" رسا" لنفسح المجال امام الشركات الناشئة والشباب وأولئك الذين وصلوا إلى تقنية أو یتمتعون بفکرة أو نظرية علمية، لاستخدام امكانيات هذا المركز بهدف تطوير المعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف: "نعمل على توسيع القدرات التي أوجدناها في هذا المسار بالمنظمة في جميع المجالات لأن العلوم والتكنولوجيا النووية لها نطاق واسع جدًا ومن خلالها يمكننا التأثير في جميع المجالات كالمياه والبيئة والتربة والهواء والزراعة والغذاء والصناعة.

واضاف إن حصول علی المعايير والمواصفات القیاسیة اللازمة لإنجازات إيران النووية یحظی بالغ الاهمیة مضیفا ان أكثر من 150 من منتجاتنا وعملياتنا النوویة یتمتع بالمواصفات القیاسیة الوطنیة ومن المقرر أن يحصل نفس الحجم والكمية من منتجاتنا علی هذه المواصفات القیاسیة.