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مراسل العالم: السيد الصدر يعلن ان نواب الكتلة الصدرية مستعدون لتقديم الاستقالة وان الانسداد السياسي في العراق مفتعل

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

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