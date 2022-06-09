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حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود أبو عيهور من الخليل

حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود أبو عيهور من الخليل
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الشهيد محمود فايز أبو عيهور (27 عاما)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال في مدينة حلحول بالخليل المحتلة اليوم الخميس.

العالم - فلسطين

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن استشهاد الشاب محمود، يؤكد العقلية الإجرامية التي ينتهجها جنود الاحتلال يومياً بحق أبناء شعبنا من خلال اقتحام المدن والبلدات بالضفة ومداهمة البيوت وتدنيس المقدسات.

وأكدت أن هذا التغوّل الإرهابي بحق أبناء الشعب الفلسطيني "لن يزيدنا إلاّ تمسكاً بخيار المقاومة وصمودا على أرضنا، حتى نيل حريتنا وحقوقنا المسلوبة ودحر الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني" بحسب البيان.

ودعت الجهاد الإسلامي جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان، إلى مواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان أو استقرار.

وتقدمت الحركة بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد محمود أبو عيهور، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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