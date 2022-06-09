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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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غروسي: ساصدر اليوم تقريرا حول مسألة وقف عمل الكاميرتين في ايران
غروسي: هناك انخفاض في كمية المعلومات من ايران التي تصل للوكالة
غروسي: نحن في وضع متوتر بشأن احياء الاتفاق النووي مع ايران
مصادر فلسطينية: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية
السيد مقتدى الصدر: إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية
مراسل العالم: السيد الصدر يعلن ان نواب الكتلة الصدرية مستعدون لتقديم الاستقالة وان الانسداد السياسي في العراق مفتعل
مراسل العالم: تعزيزات روسية على خط جبهة تل تمر-القامشلي في سورية بمنظومات دفاع جوي "بانتسير" ومنظومتان لإطلاق الصواريخ "ايسكاندير"
أ ف ب: الرئيس الاوكراني زيلينسكي يدعو إلى استبعاد روسيا من منظمة الأغذية والزراعة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بينهم حالات خطيرة في مواجهات بمدينة حلحول شمال الخليل
وزير الخارجية الإسباني: الحكومة الإسبانية "ستدافع بقوة" عن مصالحها الوطنية في ضوء قرار الجزائر بإلغاء معاهدة الصداقة والتعاون
غروسي: نحن في وضع متوتر بشأن احياء الاتفاق النووي مع ايران
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش
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