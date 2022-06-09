شاهد/لحظة ايقاف عمل كاميرات المراقبة في إحدى منشآت ايران النووية

العالم- ايران

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اعلنت عن إجراءات جديدة ردا على تحركات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي.

ووفقا للمنظمة فقد تم إيقاف عمل كاميرات المراقبة في إحدى المنشآت النووية الإيرانية وهي كاميرات لا تدخل ضمن تعهدات إيران الواردة في الاتفاق النووي.

واوضحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن أكثر من 80 في المئة من الكاميرات المشمولة بالاتفاق ستبقى في الخدمة، قائلة ان على الوكالة إعادة النظر في سياساتها ومقابلة التعاون بالتعاون ووقف سلوكها غير المناسب.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي إن سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتناسب مع حجم التعاون الذي تبديه طهران معها.

وأضاف كمالوندي أن خطوة وقف الكاميرات هي الخطوة الأولى وستتبعها إجراءات أخرى ردا على تحركات الدول الغربية والوكالة الدولية ضد طهران.