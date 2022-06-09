مذكرة تفاهم أردنية مصرية للثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي

العالم- مصر

ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال تطـوير الحقول الغازية ذات الطبيعة الخاصة أو ما يعرف بحقول الغاز غير التقليدية، واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون فـي مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية حول التنقيب عـن النفط والغاز وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.

كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسـين وصـول الطاقة إلى السكان لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز، وفقا لـ "وكالة الأنباء السعودية".

وفي مجال الذهب تنص المذكرة على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون أيضا في مجال تدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين.