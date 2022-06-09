رئيس الامارات يستقبل نفتالي بينيت

العالم - الاحتلال

وذكر بيان إسرائيلي أن الطرفين "بحثا مختلف القضايا الإقليمية"؛ وقال نقلا عن بينيت؛ إنه سيقوم بنقل العلاقة بين البلدين إلى المستوى التالي، حسب تعبيره.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه سيتم عقد اجتماع موسع على خلفية التطورات في البرنامج الإيراني النووي.

ولم يسبق الإعلان عن زيارة بينيت لأبوظبي. وهذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها للعاصمة الإماراتية في الشهور القليلة الماضية.

وقال بينيت قبيل سفره إلى أبو ظبي، "إنني أسافر الآن إلى الإمارات المتحدة. وسأعبر للعائلة المالكة عن تعازي وتعازي الشعب في إسرائيل إثر وفاة الرئيس، الشيخ خليفة بن زايد، الذي ساعد في شق الطريق إلى شراكة بين إسرائيل والإمارات، تلك الشراكة التي نعززها اليوم".

وطالما ندد الفلسطينيون بما فيهم الأحزاب والفصائل المقاومة للاحتلال الاسرائيلي بخطوات التطبيع التي تقدم عليها بعض الدول ومن بينها الامارات، وأعتبروا ذلك خيانة للقضية الفلسطينية والتنكر لمشروعياتها. كما شهدت العديد من البلدان تظاهرات ومسيرات تندد بتطبيع بعض الأنظمة علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي.