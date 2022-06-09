شمخاني: تغيير سلوك اليونان جاء بعد رد إيران المناسب

العالم- ايران

وفي تغريدة على تويتر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: ان تغيير سلوك اليونان جاء بعد رد إيران المناسب على احتجاز ناقلة النفط بأوامر أميركية.

واضاف شمخاني: ان الرد الإيراني هو الطريقة الوحيدة للدفاع عن حقوق البلاد مقابل التنمر سواء بالنسبة للاتفاق النووي أو للوكالة الدولية.

واحتجزت قوات الحرس الثوري الايراني يوم27 مايو2022، ناقلتين مملوكتين لليونان في الخليج الفارسي وانزلت علمهما بسبب ارتكابهما مخالفات قانونية وذلك ردا على قيام السلطات اليونانية بإحتجاز ناقلة نفط ايرانية في المياه الاقليمية اليونانية، ومن ثم إفراغ حمولتها ونقلها الى سفينة تحمل علم ليبيريا، من اجل نقل الحمولة الى امريكا تنفيذا لقوانين امريكية احادية الجانب.