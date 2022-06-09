الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الدفاع النيابية توصي بدراسة مدى الحاجة للتجنيد الإلزامي

العراق.. الدفاع النيابية توصي بدراسة مدى الحاجة للتجنيد الإلزامي
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أوصت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الخميس، بإعداد دراسة جدوى لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى قانون التجنيد الإلزامي وآليات تطبيقه.

العالم - العراق

وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق لديه قدرات عسكرية وفنية يمكن استثمارها في دعم منظومته التسليحية إذا ما توفرت الإمكانيات المالية"، مشيراً إلى "إعلان هيئة التصنيع العسكري وجود إنتاج عراقي لتعزيز قدرات الدفاع وغيرها".

وأضاف إسكندر، أن "قانون التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى القانون وآليات تطبيقه".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق، ان قانون التجنيد الالزامي مهم جداً لإدامة زخم القوات الأمنية وزج دماء شابة جديدة في وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة والوزارات الامنية الاخرى، مبينة أن "القانون سيرفع من قدرات القوات الأمنية ويكون دافعاً للعمل بإمكانيات وقدرات عالية جداً وحافزاً قوياً لدحر الارهاب".

وتابعت، أن "القانون رفع الى مجلس النواب ويتضمن تسلسلاً عمرياً اضافة الى اختلاف الخدمة من ناحية الشهادة بالنسبة الى خريج الاعدادية او البكالوريوس او الماستر او الدكتوراه"، موضحة ان "القيادة في انتظار موافقة مجلس النواب على هذا القرار، وجاهزون لتطبيقه".

روابط ذات صلة

وزير الدفاع الإيراني: صناعاتنا العسكرية يمكن أن تكون فعالة في توفير الأمن للعراق

توضيح للدفاع العراقية حول قانون الخدمة الإلزامية ورواتب المجندين

مقتل جندي تركي ثامن في العراق في غضون خمسة أيام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اكتشاف طريقة جديدة ينتقل عبرها 'جدرى القرود'

الرئيس الایرانی: لن نتراجع عن مواقفنا ولو خطوة واحدة

تشاهدون الليلة في بانوراما.. إيران.. وتصعيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شاهد.. أهم الانجازات في معرض الشركات المعرفية بمدينة مشهد

هل تعيد طهران النظر في المفاوضات النووية؟

شاهد.. هكذا ردت إيران على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية..