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دونيتسك تحكم بالإعدام على مرتزقة أجانب والخارجية البريطانية تعلق

دونيتسك تحكم بالإعدام على مرتزقة أجانب والخارجية البريطانية تعلق
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة في دونيتسك بالإعدام على ثلاثة أجانب خدموا كمرتزقة في القوات المسلحة الأوكرانية وقاتلوا مع كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

العالم ـ أوروبا

وأدين المواطنان البريطانيان أيدن أسلين وشون بينر، وكذلك المغربي سعدون إبراهيم، اليوم الخميس، بـ"العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما وجهت إليهم تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الدولة.

بموجب قوانين مجلس النواب، فإن الاستيلاء على السلطة بالقوة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و20 عاما، ولكن يمكن رفعها إلى عقوبة الإعدام بسبب ظروف الحرب المشددة. ويحكم على المرتزق بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.

وذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ​ليز تراس​، تعليقًا على حكم بإعدام بريطانيين اثنين في ​دونيتسك​، أنّ "المواطنين البريطانيين أسيرا حرب والحكم عليهما بالإعدام لا شرعية له على الإطلاق".

من جهة أخرى، لفت متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إلى "أننا قلقين جدا بشأن حكم بإعدام بريطانيين اثنين في دونيتسك".

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