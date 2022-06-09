الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر تواجه إثيوبيا لأول مرة منذ 25 عاما في تصفيات كأس إفريقيا

مصر تواجه إثيوبيا لأول مرة منذ 25 عاما في تصفيات كأس إفريقيا
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الخميس، صوب ملعب "استاد بينجورا" في مالاوي، الذي يستضيف المواجهة المنتظرة بين منتخبي مصر وإثيوبيا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

العالم- منوعات

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، وهي الأولى بين المنتخبين منذ 25 عاما ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب المصري، في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة إثيوبيا: "إن منتخب مصر يواجه حظا سيئا بسبب كثرة الغيابات المتمثلة في محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيغيه وأحمد حجازي بسبب الإصابات".

واختار إيهاب جلال التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب "الفراعنة" لمواجهة نظيره الإثيوبي:

لحراسة المرمى: محمد أبوجبل

لخط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أيمن أشرف

لخط الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة".

لخط الهجوم: عمر مرموش – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى محمد.

يذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023" بفوز صعب على ضيفه الغيني بهدف وحيد، سجله لاعبه محمد مصطفى في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد قاهرة الدولي، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف مالاوي.

روابط ذات صلة

تصفيات كأس آسيا 2023.. فوز فلسطين وتعادل اليمن

قائمة منتخبات أمريكا الجنوبية المتأهلة لمونديال قطر 2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مواجهات عنيفة بين الرئيس التونسي والهياكل القضائية

قوى العدوان السعودي ترتكب 60 خرقاً خلال الـ24 الماضية في اليمن

قضاة تونس يلوحون بتمديد الإضراب أسبوعا ثانيا بسبب عزل عشرات منهم

المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البحريني في دمشق

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: على البنوك ان تبدأ اولا بتحمل الخسائر

مستشار الكاظمي.. 5 شركات عالمية كبرى ستشرف على مشروع الطريق الحلقي لبغداد