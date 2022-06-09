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محكمة جزائرية تدين أسطورة كرة القدم رابح ماجر وتسجنه 6 أشهر

محكمة جزائرية تدين أسطورة كرة القدم رابح ماجر وتسجنه 6 أشهر
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة جزائرية، الخميس، بسجن أسطورة كرة القدم "رابح ماجر"، 6 أشهر، وغرامة مالية بنحو 700 دولار. 

العالم- منوعات

وأدانت محكمة الجنح "ماجر"، المتوج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي عام 1987، هو وشريكه "م.إبراهيم" بتهمة التصريح الكاذب، وبرأتهما من تهم النصب والتزوير وانتحال الصفة، بحسب ما أوردته جريدة "القبس".

وتم اتهام "ماجر" وشريكه بالاستفادة بطريقة غير قانونية من صفقات إعلانية من الوكالة الجزائرية للنشر والإشهار لصالح صحيفة رياضية كان يملكها في وقت سابق.

وألزمت المحكمة المدانين بأن يدفعا للطرف المدني وهو الوكالة الجزائرية للنشر والإشهار نحو 700 دولار عن كافة الأضرار.

و"ماجر" (63 عاماً)، هو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وسجل 26 هدفا في 77 مباراة مع المنتخب، وكان من أبرز العناصر في الفريق الذي حقق الفوز على ألمانيا في مونديال 1982.

وتولى "ماجر" قيادة المنتخب الجزائري في مناسبتين، ولكنه فشل في ترك بصمة مع محاربي الصحراء.

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