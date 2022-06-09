خارجية روسيا: الهجمات الإلكترونية تثير خطر 'صدام عسكري مباشر' مع الغرب

العالم ـ روسيا

وذكرت الوزارة في بيان، أن "البنية التحتية الحيوية ومؤسسات ​الدولة​ في روسيا تتعرض ل​هجمات إلكترونية​، وأنحت بالمسؤولية على أشخاص في ​الولايات المتحدة​ و​أوكرانيا​، كونوا على يقين من أن روسيا لن تترك الأعمال العدوانية دون رد. كل خطواتنا ستكون محسوبة ومحددة وفقا لتشريعاتنا وللقانون الدولي، فعسكرة الغرب للفضاء الإلكتروني ومحاولات تحويله إلى ساحة مواجهة بين الدول، تزيد بشكل كبير من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بعواقب لا يمكن توقعها".

وفي وقت سابق، كان رئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية، الجنرال بول ناكاسوني، أعلن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية نفذت عمليات إلكترونية هجومية ضد روسيا دعما لأوكرانيا.